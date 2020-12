Ny fabrik på Esbjerg Havn skal producere vindmølletårne

I slutningnen af 2023 forventes en ny fabrik at kunne ses på havnen i Esbjerg. Der er tale om et produktionsanlæg til vindmølletårne, meddeler Esbjerg Kommune i en pressemeddelelse.

En unavngiven producent af vindmølletårne og Esbjerg Havn har indgået en intentionsaftale om at bygge anlægget, hvor havvindmølletårne og andre komponenter skal produceres. Aftalen glæder borgmester Jesper Frost Rasmussen, Ventre

- I Esbjerg har vi et klart fokus på, at mere vindmølleproduktion skal placeres på Esbjerg Havn, så vi kan fortsætte og udbygge vores centrale rolle i den grønne omstilling. Aftalen passer perfekt ind i vores planer om at bidrage til den enorme udvikling af havvind i de næste årtier. Samtidig kan vi med den nye fabrik se frem til at få mange nye arbejdspladser på havnen til gavn for hele Sydvestjylland, siger borgmesteren i pressemeddelelsen.