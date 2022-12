Opbevarede granater i Oksbøl - nu er han dømt

I sagen er det en skærpende omstændighed, at han har besiddet sprængstofferne på et sted, hvor mennesker færdes eller opholder sig.

Ifølge anklageren forklarede den 32-årige, at han havde glemt at få det afleveret efter en skydeperiode og ikke syntes, at han kunne komme af med det.

Foruden forholdet om granaterne, er han dømt for flere forhold om overtrædelse af den militære straffelov. Det drejer sig blandt andet om at have været i besiddelser af patroner på sit kontor på kasernen i Oksbøl i strid med reglerne om opbevaring.

Den dømte tog forbehold for at anke til landsretten.