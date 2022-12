Bøde kan være det mindste problem, når unge bliver taget i at bruge falsk ID i nattelivet

En dom for dokumentfalsk kan i værste fald være synlig på ens straffeattest i op til ti år.

Ikke klar over konsekvenser

Selvom politiet også forsøger at lave en forebyggende indsats på uddannelsesinstitutioner, så har Jacob Rindom ikke indtryk af, at det er alle unge, der er klar over konsekvenserne af snyd med ID.

- Vi vil jo gerne have, at de unge undgår at stå i en situation, hvor de ikke kan få et ansættelsesforhold, fordi de har dummet sig, siger han.