Politi er massivt tilstede i weekenden grundet bande

Politiet oplyser blandt andet at bandegrupperingen Comanches har planer om at køre en tur i samlet flok på en rute rundt om Esbjerg.

- Der vil politiet være til stede. Ikke for at give bandegrupperingen støtte, men fordi vores erfaring siger os, at en sådan kørsel kan skabe farlige situationer i trafikken for borgerne. Det vil vi forhindre og er derfor i området for at gribe ind over for adfærd, der udfordrer trafiksikkerheden, siger politiinspektør Henrik Thrane Jensen.

Man vil på grund af de mange arrangementer kunne møde flere betjente i bybilledet end på en normal weekend.