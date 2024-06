Kommune politianmelder rockergruppe

Esbjerg Kommune har politianmeldt rockergruppen Comanches for brud på planloven.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag.

Kommunen har foretaget en politianmeldelse, fordi gruppen har klubaktiviteter på en adresse i Esbjerg, som er udlagt til virksomhedsdrift, og at klubaktiviteter ikke er forenelige med virksomhedsdrift, lyder det i pressemeddelelsen.

- Ligesom alle andre skal Comanches selvfølgelig følge lokalplanen, og nu har vi anmeldt bandegrupperingen til politiet, fordi vi kan konstatere, at de aktiviteter, der foregår i ejendommen ikke er relateret til drift af en virksomhed, siger Peer Rexen, der er vicedirektør i Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune, i pressemeddelelsen.

Han siger videre, at kommunen vurderer, at stedet fungerer som et samlingssted med klubhusaktiviteter for personer med tilknytning til rockergruppen.

Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsker nu på baggrund af anmeldelsen.

Overtrædelser af planloven straffes typisk med bøde. Klubhuset ligger på Brolæggervej 12 i Esbjerg. Comanches hed tidligere Satudarah.