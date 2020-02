Risiko for oversvømmelser ved Vadehavet

Høj vandstand på havnen i Esbjerg er ikke et ukendt fænomen. Fra søndag eftermiddag er der igen risiko for oversvømmelse.

Det kraftige blæsevejr sætter allerede søndag eftermiddag sit tydelige aftryk på trafikken. Vejdirektoratet fraråder kørsel med lette køretøjer på flere broer, og træer er væltet. Ifølge TV 2 Vejrets Jens Ringgård Christiansen kan den efterfølgende vestenvind være et større problem, når den fører oversvømmelser med sig fra mandag middag og flere dage frem.

Oversvømmelser i Esbjerg

Ved Vadehavet forventer man, at vandstanden når lige over tre meter mandag eftermiddag. Det vil påvirke den laveste del af Esbjerg Havn, som er i 290 centimeter. Her kommer der oversvømmelser, vurderer TV 2 Vejret. I den højeste del af havnen er man oppe i 340 centimeter, og dermed slipper man for oversvømmelse. Søndag eftermiddag når vandstanden 240 centimeter i Esbjerg Havn, og mandag øges den til 305 centimeter.

Den højestmålte vandstand i Esbjerg er 422 centimeter, som blev målt 24. november 1981. Vadehavet er udsat for meget høj vandstand, så derfor er området også godt beskyttet af diger.