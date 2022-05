Sergent dømmes i sag om blufærdighedskrænkelse

Tiltalen drejer sig om en flere episoder med blufærdighedskrænkelse, ulovlig tvang og pligtforsømmelse. Fredag er det dog ikke muligt at få oplyst, i præcist hvilket omfang manden er fundet skyldig.

En kvindelig konstabel fortalte som vidne forleden, at hun flere gange blev udsat for grænseoverskridende adfærd fra sergentens side.

Blandt andet berettede hun, hvordan han havde skubbet hende op ad en bil og sagt "Er det nu?".

Samme ord udtalte han ifølge vidnet ved en anden episode, hvor han havde skubbet hende ned på en seng.

- Det er en person, der har al magt i gruppen. Hvis man er på den dårlige side af ham, kan han give en de mest nederen opgaver. Det er meget styrende, sagde hun i retten.

Kvinden fortalte også, at hun har haft behov for psykologhjælp til at bearbejde oplevelserne.