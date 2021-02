Slægtens sidste fisker samler historien: Hans familie risikerede livet for at fiske

Fra at sætte livet på spil til kvoter og reguleringer

Bogen begynder i slutningen af 1800-tallet og snor sig helt frem til i dag. For Lars Bo Kirk var det en vigtig bog at skrive, fordi fiskeriet engang var et erhverv, som flere af os knap nok kan forestille os.

- Man levede af et hav, der var ekstrem brutalt. Man var tvunget til at sejle ud på havet og sætte livet på spil.

Der er sket meget siden da. I dag er fiskeri et erhverv med kvoter og reguleringer.

- Det var et hårdt liv, som ikke eksisterer i dag på godt og ondt. (...) Dengang var der en anden form for nærhed til naturen og mandsmod, fortæller Lars Bo Kirk, der selvfølgelig er glad ved, at det at være fisker er et langt mere sikkert job i dag.