To 15-årige hopper nu til VM - som de eneste fra Danmark

Hvad med hesten?

Andre er bekymrede for hestene, der cirkler rundt og har en person på ryggen, der laver gymnastiske øvelser.

"Voltigering er hårdt for hesten". Det hører udøverne tit. Her har dyrlæge skrevet et svar på kritikken.

Indsamling

Sådan en VM-tur er en meget dyr fornøjelse. Så der har været en indsamling i gang via en Facebook-gruppe.

Gruppens arbejde har båret frugt. Målet på de 40.000 kr. blev nået på blot fire dage, så nu kan Julie, Sanne og Plet komme afsted og få de væsentlige udgifter dækket. Såsom et hotelophold i stedet for at sove i hestetraileren.

Man kan følge dem på Facebookgruppen "Vi støtter Julie og Sanne til VM"