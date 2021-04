To unge mænd skal fire år i fængsel for narkohandel

De to mænd har tilstået besiddelse af og handel med blandt andet amfetamin.

De to mænd blev anholdt i forbindelse med en ransagning på en privat adresse i Esbjerg den 4. august 2020, hvor de ulovlige stoffer blev beslaglagt.

De to mænd blev således dømt for at have været i besiddelse af i alt 2,3 kilo amfetamin, hvoraf knapt 700 gram var blevet solgt.

Desuden blev de også dømt for at have været i besiddelse af LSD samt andre typer hård narkotika i mindre mængder, hvor en del var med henblik på videresalg.

De to mænd har under sagen erkendt forholdene og modtog dommen.

En 19-årig britisk kvinde er også sigtet i sagen.