Troels Beck: Sammenhold og hårdt arbejde skal redde os

Allerede fredag aften kommer Troels Beck i kamp som ny Esbjerg-træner, når Randers kommer på besøg.

Han har et håb om, at EfB-truppen allerede fredag aften får skabt tro på tingene blandt de vestjyske fodboldfans med en god indsats. Samtidig vil han sørge for at fokus er det rette sted efter et par travle dage.

– For os handler det om at holde fokus, og være målrettet på den opgave, vi står overfor her og nu, så det vil jeg italesætte overfor spillerne. Vi kan alligevel ikke gøre noget ved de andre holds resultater, så derfor foretrækker jeg at bruge energien på det, vi kan gøre noget ved, og det er os selv, siger Troels Bech.

For første gang siden primo marts vil der være tilskuere på stadion i Esbjerg, og selvom det er et meget begrænset antal, der lukkes ind, glæder det alligevel Bech.

Læs også Troels Bech erstatter Lars Olsen som træner for Esbjerg

– Fans på lægterne er en meget vigtig del af en fodboldkamp, så vi er da lykkelige over, at der må være nogle tilstede fredag aften, selvom vi gerne så mange flere. For mig personligt ser jeg også frem til igen at hilse på de mange mennesker, der holder med og bakker op om EfB, siger Troels Bech.

Efter at Esbjerg sluttede på 13.-pladsen i Superligaens grundspil, skal holdet nu kæmpe i en nedrykningspulje for at sikre en ny sæson i toppen af dansk fodbold.

Esbjerg har fem point op til Hobro, som holdet skal overhale for at få to playoffkampe mod nummer tre fra den anden nedrykningspulje. Vinderen af de to playoffkampe beholder sin plads i Superligaen næste sæson.