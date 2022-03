Verdensstjernen Polman er færdig i Team Esbjerg

Det er slut i Esbjerg for den hollandske verdensstjerne, der har været igennem en tid med skader, men også kontroverser med klubben.

- Beslutningen om, at Estavana Polman ikke indgår i vore planer for næste sæson, er truffet efter nøje overvejelse og i tæt samråd med den sportslige sektor, siger bestyrelsesformand i Team Esbjerg Elitehåndbold A/S Bjarne Pedersen i en pressemeddelelse.



I slutningen af januar var Polman ude af truppen på grund af disciplinære årsager, og sidenhen har det været sparsomt med spilletid for Team Esbjerg.



Klubben forklarer dog afskedigelsen med, at hun har været stærkt præget af skader.

- Den 29-årige hollandske landsholdsspiller har i hovedparten af seneste og denne sæson været ukampdygtig med først et overrevet korsbånd i højre knæ og dernæst i maj 2021 et nyt uheld samme sted, som krævede yderligere en operation og måneders fravær, står der i pressemeddelelsen.

Polman har spillet i Team Esbjerg siden 2013 og er til dato den mest scorende spiller i klubbens historie med 1.270 mål i 240 kampe.

Men til sommer er hun færdig i klubben ét år før sin kontrakt udløber.

Til TV2 har hun tidligere udtalt:

- Jeg har været her ni år. Esbjerg er mit hjem. Esbjerg er i mit hjerte, og jeg vil gøre alt for dem, siger Estavana Polman.

Klubben skriver, at de nu vil finde en måde at få afsluttet samarbejdet på en positiv måde.

- Der er flere muligheder. En af dem kan være udleje til anden klub i enten Danmark eller udlandet, som der allerede har vist sig interesse for. En anden kan være et ophør af kontrakten, der står til udløb 30. juni 2023.