Vestjysk borgmester bliver præsident for verdens energibyer

Fokus på vedvarende energi

Jesper Frost Rasmussen skal nu i de kommende to år stå i spidsen for den globale sammenslutning af verdens førende energibyer, hvor Esbjerg er den eneste repræsentant fra Danmark.

Byen blev optaget i foreningen i 2013 og har siden fokuseret på at udbrede kendskabet til mere bæredygtige energikilder fremfor olie og gas.

- For Esbjerg har medlemskabet fungeret som et unikt udstillingsvindue, hvor vores grønne omstilling i den grad har inspireret de andre byer. Selvom Esbjerg størrelsesmæssigt ikke kan måle sig med nogle af de andre medlemsbyer, så er der blevet lyttet opmærksomt, når jeg har fortalt om, hvad vores virksomheder kan, og hvor langt Danmark er klar til at gå i forhold til at nå konkrete klimamål, siger Jesper Frost Rasmussen.

Han har de seneste to år været næstformand i WECP.

Foreningens borgmestre samles i oktober i Esbjerg, hvor private og offentlige energiomstillinger er på dagsordenen.