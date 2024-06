Ulve og grænse splitter kandidaterne ligeligt, men én ting er de mere enige om

- EU’s nye aftale om, hvor længe man må have grænsekontrol, vil gøre det sværere for Danmark at blive ved med at forlænge den midlertidige grænsekontrol. Kommissionen har været træt af grænsekontrollen, for det har vist sig, at den ikke er midlertidig.

- Selvom der er lagt op til, at det ikke skal være muligt at forlænge, så ser jeg ikke nogen udfordringer for, at man – hvis man kan få overbevist kommissionen - ikke bare kan blive ved med at opretholde grænsekontrollen.

- Men jeg tror, at man vil være meget påpasselig med at presse på, for man vi ikke blande sig i national indenrigspolitik.