Julepynt og chokolade - Hvad fremstiller de indsatte i fængsler og arresthuse egentlig?

Næste gang du sover i et shelter eller tager en dukkert i et vildmarksbad, så kan det meget vel være bygget af dine medborgere, der sidder bag tremmer.

Tiden bag tremmer kan nemlig være svær at slå ihjel.

Derfor sørger Kriminalforsorgen - der står for driften af de danske fængsler og arresthuse - for, at de indsatte blandt andet kan lave praktisk arbejde.

Det har de gjort i mere end 100 år.