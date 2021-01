Amerikaner på Fanø: - Jeg har da været flov på USA's vegne

Omkring klokken seks dansk tid blev der skiftet ud bag roret i USA. Nu tager Joe Biden officielt over for Donald Trump og bliver USA's 46. præsident.

En udskiftning, der falder i god jord hos amerikaneren Steve Rold, der bor og arbejder på Fanø.

- Jeg håber, at jeg fremover ikke behøver at undskylde over for folk. Det er svært at forklare, hvordan en person som Trump kan komme til magten. Det er så langt fra, hvordan tingene er her i Danmark, siger Steve Rold, der til daglig er brygmester på Fanø Bryghus.

Brygmesteren, der er fra Elk Horn i Iowa, flyttede til Danmark for 5,5 år siden sammen med sin kone for at overtage stillingen som brygmester på Fanø Bryghus. Siden har de fået to børn. De har altså boet i Danmark i al den tid, hvor Donald Trump var USA's præsident, hvilket Steve Rold synes har været en speciel oplevelse.

- Det er mærkeligt at have fulgt det på afstand. Jeg føler mig lidt som en astronaut, der er landet på Månen og kigger tilbage på Jorden. Vi flyttede hertil lige før Trump blev valgt, så vi havde et meget anderledes syn på det hele sammenlignet med mange af mine venner og familie i USA, siger han.