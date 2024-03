Hackerangreb er kommet for at blive ifølge ekspert

- Vi bliver nødt til at indse, at hacking er kommet for at blive, og antallet af angreb kommer kun til at stige. Nogle af dem kommer med politisk vrede og er statssponserede hackere med et specifikt formål, mens andre er opportunistiske, som prøver at tjene penge på de angreb, de udfører, siger eksperten.

Forbrugerne ved vandværket på Fanø mistede ikke adgang til vandforsyningen, men det er ifølge Sofie Freja Christensen sandsynligt, at forsyningsadgangen lukkes i fremtiden.

- I forhold til destruktive angreb, så har vi for eksempel set Colonial Pipeline i USA. De blev nødt til at lukke ned for deres forsyning, fordi de netop var ramt af et hackerangreb. Så vi kan godt risikere at se destruktive angreb, så de bliver nødt til at lukke ned, siger Sofie Freja Christensen.



Formanden for Fanø Vandværk forventer, at vandværket er oppe i fulde omdrejninger efter påske.