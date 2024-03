Sådan påvirkes borgerne af hackerangreb på vandværk

Siden har vandværket samarbejdet med myndighederne herunder Datatilsynet og Center for Cybersikkerhed, der hører under Forsvarets Efterretningstjeneste, for at få styr på hændelsen.

Og der er positivt nyt. Det står nemlig klart, at de udenlandske hackere ikke er sluppet afsted med personfølsomme oplysninger og data, som de kan lække.

- Vi er selvfølgelig glade for, at hackerne ikke har stjålet noget data, der ikke kommer dem ved. Det betyder også, at konsekvenserne af hackerangrebet kun ligger administrativt, siger Kaj Svarrer, formand for Fanø Vand.