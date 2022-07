Kis fra Fanø holder en stolt tradition i live: - Sådan skal det være mange år endnu

Hos familien Brunbjerg, der er bosat på Fanø, spiller kulturarven også en stor rolle.



- Ikke mindst er det hyggeligt og sjovt at klæde sig fint på, men det er også vigtigt for os, at vi viderefører vores kulturarv. Ellers dør kulturen jo bare ud, siger Pernille Brunbjerg.



Det handler dog om mere end at videreføre kulturen for familien. Faktisk er netop familie en af grundene til, at Brunbjergerne fejrer fannikerdagene.

- Jeg er vokset op på Fanø, men jeg gik ikke meget op i fannikerdagene, da jeg var yngre. Det er kommet de seneste 4-5 år, da vi skulle finde på noget at lave sammen som familie, siger han.

Ikke noget man har fundet frem fra gemmerne

Kis Sharasuvana lægger vægt på, at fanikkerdagene ikke er en gammel begivenhed, som man har trukket op fra gemmerne.

- De sidste fanøkoner gik jo i tøjet helt frem til 1974, så det er noget, der altid har været her. Vi ved lige præcis, hvordan det hænger sammen, siger hun.

Fanikkerdagene trækker spor helt tilbage til 1954, hvor Hansine Jessen - der også er kendt under navnet 'Rav Sine', der kommer af at hun var ravsliberske gennem hele sit liv - tog initiativ til at samle nogle af byens spidser, netop for at etablere "fannikerdagen".