Nabokrig startede med én særlig e-mail

Men der går de almindelige 30 dage fra Børkop Cykler anmoder om en byggetilladelse, til de faktisk får en i november 2020. Den byggetilladelse, som Planklagenævnet senere omgør.



Og i et svar til TV SYD forklarer forvaltningen i Vejle Kommune, at det ikke er unormalt, at en politiker henvender sig for at hjælpe en borger videre i systemet, og forvaltningen afviser, at skulle have forskelsbehandlet sagen på baggrund af en politikers henvendelse.

'Det er ikke for at være kværulant'

Så nu står der en bygning i Børkop, der ikke passer ind i lokalplanen.



I januar 2024 sender kommunen så et forslag ud til en ny lokalplan, hvor bygningen måske godt kan godkendes, så der alligevel bliver plads til cykelhandleren i Børkop.

- Hvordan synes folk egentlig selv, det lyder? Altså at man kan lave så mange fejl, og så alligevel holder kommunen hånden over én og over sig selv?, spørger genboen Jan.

- Det er ikke for at være kværulant, men sådan en cykelforretning passer bare ikke ind i en gade som Vestergade i Børkop.

Men hvor Børkop Cykler så skal ligge, og om den overhovedet skal ligge et andet sted, er så det næste spørgsmål.