Kvindernes kampdag fejres med kagebagning

Der er mange måder at fejre Kvindernes Internationale Kampdag på.

Kvindernes Internationale Kampdag Siden 1910 har kvinder verden over haft en international kampdag. Det var dog først i 1921, at 8. marts blev fastlagt som dato. Kampdagen var oprindelig et socialistisk projekt, og denne tilknytning til venstrefløjen findes til dels stadigvæk. Kilde: Danmarkshistorien.dk

På Fanø er dagen blevet markeret med taler og fællessang til 'Smilende Sussi' i Fanø Hallens cafeteria.

Men udover taler og fællessang var der også konkurrence i kagebagning på programmet.

Men kan man overhovedet bruge kagebagning til at fejre kvindekamp?

Ja, mener arrangøren.

- I de fleste hjem er det kvinden, der laver maden og henter børnene. Så det er vel egentlig også et realistisk syn på, hvordan det er i dag, siger arrangør Ragnhild Kallehauge til TV SYD.

Hun er selv blevet mødt med skepsis, når hun har fortalt, hvordan dagen skulle fejres.

- Der er også nogen, der har spurgt mig, om det ikke er som at være til møde i husmoderforeningen, men det synes jeg ikke, siger arrangøren.

Der blev sunget 'Smilende Sussi' til kvindernes kampdag i Fanø Hallens cafeteria. Foto: Rasmus Jensen

Med kagebagningen håber hun på at gøre opmærksom på ligestillingen i Danmark.

- Selvfølgelig vil vi også gøre opmærksom på, at der er nogle ting, der godt kunne være anderledes for kvinderne i Danmark. Der er stadig nogle steder, hvor det halter ret meget med ligestillingen, siger Ragnhild Kallehauge.

En af deltagerne i kage-konkurrencen var Carina Eline Jensen. Hun er også enig i, at kagebagning kan bruges som led i kvindekampen.

- Min mand har da fået lov til at være min lille køkkenslave, siger hun, mens hun griner til TV SYD.

March for vand

Men man kan ikke sige kage uden at sige kaffe, og for at lave kaffe skal man bruge vand. Derfor var FN's sjette verdensmål om rent drikkevand også omdrejningspunkt for dagen.

- Vi tager vand for givet. Vi åbner vores vandhane, og så strømmer det ud med det dejligste vand. I rigtig mange lande, er det fuldstændig anderledes, siger Ragnhild Kallehauge.

Ragnhild Kallehauge er arrangør af kvindernes kampdag på Fanø. Foto: Rasmus Jensen

Derfor brugte deltagerne dagen på at marchere ned til den lokale købmand og hente vand som en del af projektet 'March for vand'. Marchen skal bruges til at samle penge ind til vandbrønde i Afrika.

- Så tænkte jeg, at det binder vi da bare sammen med kvindernes kampdag, og der var nogen, der kom med, selvom der var regn og blæst, siger arrangøren.