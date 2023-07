Se færgerampe kollapse: Nu sejler tre færger i pendulfart mellem Esbjerg og Fanø

Nu er sejladsen med biler genoptaget, og alle vil ifølge kommunikationschefen kunne komme over.

- Færgerne sejler i pendulfart indtil kajen på Fanø og Esbjerg er tom for biler, siger Jesper Maack.



Rejsende med ekstraudgifter kan henvende sig

Rejsende, der har haft ekstra udgifter til eksempelvis overnatning og fortæring grundet problemerne, opfordres til at henvende sig til Fanølinjen.

- De skal skrive til vores kundeservice, hvis de vil rejse et krav over for os, siger Jesper Maack til Ritzau.

Selskabet vil i kølvandet på sagen også evaluere, hvordan man har kommunikeret om forløbet.

- I bagklogskabens lys ville jeg ønske, at vi fra begyndelsen kunne være kommet med et præcist tidspunkt for, hvornår det ville være afsluttet.

- Men undervejs opstår der ting, som gør, at tidsplanen skrider.

- Vi kigger på, hvordan vi fremadrettet kommunikerer, når vi har en sag, der på den her måde trækker ud, siger Jesper Maack.