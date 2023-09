Unge fanikker har plan for gallafest med H.K.H. Prins Christian

De forklarer begge, at muligheden for at fejre prins Christian kom meget uventet. Især for Clara, som først fik det at vide mandag ved middagstid.



Fredag blev de to heldige ansøgere udtrukket af Fanøs borgmester Frank Jensen (Rad.). Den kvindelige vinder trak sig imidlertid i løbet af weekenden, hvorpå en ny skulle findes ved lodtrækning. Dermed blev det Clara.



- Det var et kæmpestort øjeblik for mig. Jeg var megaærgerlig over, at det ikke blev mig i første omgang, fortæller hun.