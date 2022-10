Lotte Rod lægger sit valgbudget åbent frem

Siger nej til virksomheder

Lotte Rod har mailet et Excel-ark med sit budget til TV SYD. Excel-arket viser, at hun har 62.875 kroner til rådighed, at næsten halvdelen af pengene går til valgplakater, og at hver en krone kommer fra de radikale lokalforeninger og Radikale Venstre i Sydjylland.

- Jeg tager kun imod valgkampsbidrag fra mit eget parti. Jeg har for nylig sagt nej til en virksomhed, der ville støtte mig og sagt, at de hellere skal sende pengene til Mødrehjælpen i Vejle. Så er der rene linjer. Jeg kunne godt tænke mig, at alle donorer på over 5000 kroner skulle offentliggøres, siger Lotte Rod.