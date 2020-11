Salling Group åbner ny brødterminal i Taulov

Den forestående medarbejderrekruttering kommer efter beslutningen om, at de selv vil stå for al transport af brød ud til de omkring 600 butikker, der ejes af Salling Group.



Opgaven er hidtil varetaget af blandt andet Kohberg med udgangspunkt i deres lager i Bolderslev ved Aabenraa. Her blev 39 medarbejdere opsagt i oktober.

Ifølge logistikdirektør Nicolai Gradman ser man gerne, at de fyrede medarbejdere søger de nye stillinger, som bliver slået op i slutningen af november måned:



- Opgaven med distributionen af vores brød er altid blevet løst til perfektion. Derfor er vores håb, at nogle af de medarbejdere, som har bidraget til at løse den opgave, har lyst til at fortsætte hos os, for vi ser dem som helt oplagte kandidater.

Han siger endvidere, at de ved selv at stå for udbringning af brødet vil opnå 'betragtelige klimagevinster' i form af færre kørte kilometer på de danske veje.