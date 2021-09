19 villaer bygget på gammel losseplads er stærkt forurenede - nu vil ejer have erstatning

Hjælp måske på vej

Karsten Byrgesen er byrådsmedlem for Nye Borgerlige. Han bor meget tæt på det forurenede område og har flugt sagen tæt. Han mener kommunen har et ansvar.



- Kommunen har godkendt at fylde op på en grund, de med sikkerhed vidste, var fyldt med farlige kemikalier kørt hertil af byens virksomheder, og de har lukket øjnene for forureningen og smidt en halv meter jord oven på herlighederne, så har man et ansvar som kommune, mener Karsten Byrgesen.

Formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia, Kenny Bruun Olsen, Venstre, siger i dag til TV SYD, at kommunen lige nu er ved at undersøge juraen i sagen.

- Det betyder dog ikke, at vi ikke ønsker at tage et ansvar for fortidens store fejltagelser. Vi mener, at kommunen har et medansvar, eftersom det er dem, der i sin tid bl.a. har givet byggetilladelserne, siger Kenny Bruun Olsen.

Inger Pabst, der er leder af Natur & Miljø i kommune skriver i en mail til TV SYD, at man arbejder på en løsning i samarbejde med regionen.

Jeg har talt med dem (Region Syddanmark red.) i dag, og vi har aftalt at indkalde de berørte grundejere til et informationsmøde den 5. Oktober, siger hun.



Dele af regningen kan sendes til forrige ejer

Boligejer Jesper Skrydstrup har kontaktet sin advokat, der siger at det er muligt at sende en del af regningen videre til den tidligere ejer.

- Det er jo ikke fair, for han har vidst lige så lidt som mig, slår Jesper Skrydstrup fast.