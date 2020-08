25 brandmænd og otte slukningskøretøjer kæmpede forgæves mod gårdbrand

En voldsom brand opstod først på natten på en trelænget gård på Gammel Ribevej udenfor Fredericia.

TrekantBrand har natten igennem haft 25 mand og otte slukningskøretøjer i gang med tilkaldt fra Fredericia, Jels, Skodborg og Vejle.

Stuehuset er brændt helt ned, og slukningsarbejdet er søndag formiddag afsluttet.

- Beboerne var ikke hjemme, og der er ingen meldinger om, at hverken mennesker eller dyr er kommet til skade. Lige nu venter vi på, at det hele køler lidt af derude, så vi kan komme til at undersøge brandårsagen, fortæller vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kramer.