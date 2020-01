29-årig erkender databedrageri for 4,9 millioner kroner

I dag torsdag erkendte en 29-årig mand fra Fredericia 418 forhold af databedrageri til en samlet værdi af ca. 4,9 millioner kroner.

Databedrageriet foregik ved, at den nu dømte mand kontaktede personer via nettet og franarrede dem CPR. nummer og NemId.

Herefter oprettede han lån i deres navne og overførte pengene til sig selv eller til andre.

I den forbindelse er to andre personer sigtet i sagen for hæleri ved at have ladet den 29-årige indsætte pengene på deres konto i nogle af forholdene.

Var i besiddelse af 34,2 gram kokain

Den 29-årige mand erkendte også at have været i besiddelse af 34,2 gram kokain til eget forbrug, som blev fundet under en ransagning af hans bopæl i Fredericia den 2. april 2019.

Ved ransagningen blev der også fundet 31.000 kroner, som blev konfiskeret af politiet.

Derudover erkendte den 29-årige, at han havde overtrådt fyrværkeribekendtgørelsen og ordensbekendtgørelsen, da han den 9. marts 2018 affyrede en raket i forbindelse med en fodboldkamp mellem OB og AGF på Odense Stadion, hvor han i øvrigt havde forbud mod at opholde sig.