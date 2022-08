Da lægerne scannede 48-årige Kenneths hjerne, var der hundredvis af pletter

- Det er ikke synd for mig

Kenneth Jacobsen understreger, at man ikke skal have ondt af ham.

- Jeg oplever faktisk tit, at det er omgivelserne, der siger, at det er synd for mig. Men man bestemmer selv, hvad man fokuserer på.



Det er også vigtigt for ham at komme ud med budskabet om, at demens sagtens kan ramme i hans alder.

Og han håber at inspirere andre til at huske at få det bedste ud af livet.

- Man ser tit skrækscenarierne i fjernsynet. Der er en folkestemning om, at hvis man har demens, så er livet slut, men det er det ikke. Man kan godt have et godt liv alligevel, siger Kenneth.