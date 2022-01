Han røg fra stilladset og ned i kulkælderen: - Jeg håber, folk rækker ud, hvis de får brug for hjælp

En tur i vridemaskinen

Kommunen ville nemlig have Bent op i timer og prøve ham i forskellige jobfunktioner på slottet. Det førte til, at han begyndte at lave flere og flere fejl. Fejl, som han instinktivt vendte indad og gav sig selv skylden for.

Men også her var godsejeren fra Gram en hjælp.

- Jeg fik bare et klap på skulderen og fik at vide, at jeg skulle se at komme videre. Der blev ikke set skævt til, hvis jeg lavede nogle fejl. Svend Brodersen vidste godt, at det var fordi, jeg havde nået min grænse for, hvor meget jeg kunne arbejde, siger Bent og fortsætter:

- Svend slog i bordet over for kommunen og sagde, at nu var det på tide, at jeg fik et stabilt fleksjob på 18 timer om ugen, og det fik jeg så.

1. juni 2016 blev han tilbudt et midlertidigt fleksjob på 18 timer på Gram Slot, hvor han stadig er den dag i dag.