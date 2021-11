360 grader: Tag en virtuel rundtur i gemmerne på Toftlund Skole

Det var den daværende pedel Koenrad Sijp, der i 1979 begyndte at samle gamle ting og sager sammen i håbet om på et tidspunkt at skabe et museum. Og det lykkedes.

- I starten syntes folk, at det var fjollet, og at jeg aldrig ville kunne få startet et museum. Men det er det jo blevet i dag, og det er dejligt, lyder det fra Koenrad Sijp.

I dag bliver rummet ved lejlighed vist frem til gamle og nuværende elever på skolen.



‘Én skole – otte liv’ bliver sendt på TV SYD hver søndag klokken 19.30.