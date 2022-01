Bankmanden var kørt fast i sit stabile job - så fandt han lykken i jeans og Fjällräven

Han kiggede ned over papiret med de tre ord, som han netop havde skrevet ned.

Familie

Frihed

Fred

Ord der repræsenterede noget, som var vigtigt i hans liv.

Han tog så et nyt papir og skrev syv ord med ting, han beskæftigede sig med på ugentlig basis.

Bank

Penge

Investering

Kontorarbejde

Kompetenceudvikling

Rådgivning

Pensionsordning

Det var en fredag i december 1987, og et par timer tidligere var den dengang 33-årige bankmand Svend Erik Jørgensen gået hjem fra arbejde med et stort ringbind med arbejde, som skulle laves hen over weekenden.

Pludselig så han sig selv udefra og fik følelsen af, at han brugte livet på det forkerte.

Derfor besluttede han sig for at skrive to lister for at finde ud af, om der var overensstemmelse mellem det han værdsatte, og det han faktisk brugte tiden på.

Og det stod hurtigt klart, at der ikke var sammenfald mellem de to lister.

Han var kørt fast. Kørt fast i sit stabile 9-16-job som bankmand.

Nu skulle der blæse nye vinde!