Endnu en topchef forlader Fredericia Kommune. Chef for familie- og børnesundhed Kirsten Blæhr stopper med udgangen af juni, skriver Fredericia Dagblad.



- Kirsten Blæhr har indgået en senioraftale med Fredericia Kommune. Hun stopper derfor med udgangen af juni og vil bruge den næste måned på at skabe den bedst mulige overdragelse til sin ledergruppe og medarbejderne i afdelingen. Kirsten har arbejdet med børn og unge i 26 år i Fredericia Kommune, og vi er i direktionen i dialog med Kirsten om, hvordan vi får sagt ordentligt farvel og tak for det gode samarbejde, siger Camilla Nowak, der er fungerende kommunaldirektør i Fredericia Kommune, til TV SYD.

Efter adskillige klager fra utilfredse borgere om familieafdelingen, besluttede byrådet ved budgetforliget sidste år at øremærke en million kroner ekstra om året til familieområdet, så antallet af sager pr. medarbejder kan reduceres. Desuden vedtog partierne at søge om et rådgivningsforløb hos Socialstyrelsen.

Det har ikke været muligt at få Kirsten Blæhrs kommentar til hendes fratrædelse.

Manden undersøges

Kirsten Blæhrs ægtefælle, Lars Ejby, er en del af en habilitetsundersøgelse, som foretages af Ankestyrelsen. Det skal undersøges, om han i kraft af sit sæde i kommunens økonomiudvalg har været inhabil i nogle sager.

Han er socialdemokratisk medlem af byrådet og valgte lørdag den 30. maj at sygemelde sig fra byrådsarbejdet.

Tidligere på ugen kom det frem, at Lars Ejby ikke optræder på Socialdemokratiets kandidatliste. Det vil sige, at han ikke genopstiller til efterårets kommunalvalg.

Endnu en chef er væk

Med Kirsten Blæhrs afgang er det endnu en chef på højt niveau, som forlader kommunen af forskellige årsager.

Der har siden december været stor udskiftning blandt topcheferne i Fredericia Kommune. I månederne efter borgmester Jacob Bjerregaards afgang, blev kommunaldirektør Annemarie Zacho-Broe bortvist og senere fyret. Derefter blev kommunikationschef Charlotte Walkusch og økonomi- og personalechef Tommy Abildgaard også hjemsendt.

Kommunen har altså det seneste halve år mistet mange folk i toppen af organisationen. Det samme er tilfældet de seneste syv år forinden, hvor 20 topchefer på syv år forlod kommunen, mens Jacob Bjerregaard sad som borgmester.