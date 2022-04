Fremtidens forskere er fra Fredericia - vinder stor konkurrence

Unge mennesker med hang til den gode idé og arbejde med videnskaben er i disse dage samlet i Øksnehallen til finalerne i Unge Forskere-konkurrencerne.

Her har deltagerne, der er børn og unge, over det seneste halve år arbejdet med videnskabelige forslag i skolen eller på uddannelsen. Forslag som skal fremlægges og præsenteres. De bedste projekter er så gået videre til finalen, og har er det gået rigtigt godt for to unge fra det syd- og sønderjyske. Faktisk så godt, at de har vundet præmier.