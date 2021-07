Kreative florister forvandler historiske volde til kunstværker

Kun naturens egne materialer

Her får deltagerne tildelt et område langs voldene, hvor de skal udtænke og bygge deres kunstværk. Fælles for alle er, at de kun må bruge naturens egne materiale til deres værk.

- Pinde, græs, blade - hvad man nu kan finde. Man må ikke bruge andre materialer, for værket skal kunne forgå uden at ødelægge naturen, siger Anni Ladefoged.

Alle de færdige værker langs voldene fortæller hver deres historie.

De to florister fra Tørring blev inspireret af en inskription i et træ. Her stod der Thomas, og det gav dem ideen til deres værk.

- Det kunne være den faldne soldat Thomas, hvis navn står skrevet i træet. Det bliver omfavnet af en figur, der er bygget af pinde og græs. På den måde ligner det et kyssetræ fra gamle dage, fortæller Mette Fisker Daugård.