Nu kan du blive cybersoldat

Søværnet, Flyvevåbnet, Hæren eller Beredskabsstyrelsen. Du kan aftjene din værnepligt flere forskellige steder, og nu er der kommet endnu en mulighed. Cyberværnepligten.

I takt med at verden og ikke mindst det danske samfund bliver mere og mere digitale, er der, ifølge Forsvarsministeriet, behov for soldater, der også kan forsvare Danmark på nettet og i den teknologiske verden. En af dem, der gerne vil påtage sig den rolle, er 19-årige Nicolaj Pedersen. Siden ottende klasse har han drømt om Forsvaret.

- Jeg er meget interesseret i teknik, og så synes jeg, at det lyder spændende at kunne få lov til at beskytte Danmark mod cyberangreb, siger den værnepligtige til TV SYD.

Mandag startede han sammen med ti andre i den helt nye værnepligt på Ryes Kaserne i Fredericia. Den lille flok er dog omgivet af en masse andre værnepligtige.

De første fire måneder skal Nicolaj Pedersen og de andre cyberværnepligtige igennem det samme, som dem der tager basisuddannelsen og værnepligten i Hæren. Derefter har de seks måneder, hvor de skal lære om IT, servere, databaser, netværk og ikke mindst, hvordan man bekæmper og forudser trusler mod Danmark på nettet.

Vi kan se i Forsvaret og i det civile, at den digitale verden bliver en større og større del. Derfor er det vigtigt, at vi kan forsvare os og ved, hvordan man skal opføre sig. Torben Nygaard, major og chef for uddannelsessektionen i Forsvaret

Et andet uddannelsesmiljø

Hvordan opfører man sig på nettet? Hvordan ser man, at et angreb er i gang, hvordan forhindrer man det ,og hvordan forebygger man det? Det er bare nogle af de ting, som de nye cyberværnepligtige skal lære, når de første fire måneders militære basisuddannelse er gennemført.

Ifølge majoren bliver de seks måneders cyberuddannelse, der venter, et andet uddannelsesmiljø end de første fire måneder. De værnepligtige skal nemlig bruge lang tid foran computeren for at lære alle de nødvendige værktøjer. Han slår dog fast, at den militære uddannelse også vil fortsætte.

Om cyberværnepligtsuddannelsen: For at blive optaget på cyberværnepligtsuddannelsen skal man erklæres egnet på Forsvarets Dag, som mænd automatisk indkaldes til, og kvinder inviteres til

Hvis man bliver erklæret egnet, skal man have testet sine IT-kompetencer, da optagelse kræver basalt kendskab til computere og netværk. Derudover skal man være i besiddelse af almindelig basal viden om IT

Uddannelsen tager i alt 10 måneder at gennemføre, hvor de første fire måneder er basisuddannelsen, som foregår enten ved Hæren, Flyvevåbnet eller Søværnet. Uddannelsen afsluttes med et praktikforløb og en cyberøvelse, som gennemføres med støtte fra Forsvarets Efterretningstjenestes Center for Cybersikkerhed

Som værnepligtig bor man på kasernen i hverdagene, og man har som udgangspunkt fri i weekenderne

Uddannelsen kører som en forsøgsordning over de næste tre år, og er et af flere initiativer i Forsvarets øget fokus på cybersikkerhed

Der er i 2020 cirka 5.200 værnepligtspladser i Forsvaret og Beredskabsstyrelsen. Kilde: Forsvaret Se mere

Minister: Vi har brug for cybersoldater og cyberværnepligtige

Det er en del af forsvarsforliget, at Danmark skal styrke det danske cyberforsvar. Et af de nye tiltag er netop cyberværnepligten.

- At kunne forsvare Danmark på nettet er en stor del af vores forsvar. Vi ser, at virksomheder og offentlige institutioner bliver udsat for daglige forsøg på angreb, og det skal vi kunne modstå, siger Trine Bramsen, der er forsvarsminister og medlem af Socialdemokratiet.

I alt var der 85 tilmeldte til optagelsesprøve. Omkring 70 mødte op og af dem kom 16 ind, hvoraf 11 af dem starter mandag i Føringsstøtteregimentet i Fredericia, mens fem starter hos Flyvevåbnet i Karup. Efter de fire måneder mødes alle 16 i Fredericia, hvor de færdiggør deres uddannelse.

En drøm at blive i Forsvaret

For Nicolaj Pedersen er det en drøm, der går i opfyldelse. Han får lov til at kombinere to ting, han gerne vil. IT og Forsvaret. Interessen for elektronik og teknik har altid været stor, hvilket har gjort det muligt at komme ind til Forsvaret. Et af kravene til de nye cyberrekrutter er nemlig, at de skal have et basalt kendskab til IT, computere og netværk.

Derudover håber han, at han kan lære at være mere udadvendt og opleve en masse nye ting.

- Jeg er ikke så godt til at komme ud af min comfortzone, men her bliver man kastet ud i det, og det er mega fedt. Og så håber jeg at få rykket nogle grænser og få nogle venskaber for livet, siger den 19-årige rekrut.