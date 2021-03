Ny overraskelse i Fredericia: Kritiseret udvalg ville kun have én ansøger til samtale

Der var kun én person til samtale, da Fredericia Kommune i 2018 søgte en ny kommunaldirektør. Og der var kun to ansøgere. Det oplyser Fredericia Kommune til TV SYD.



Det er højst usædvanligt, siger kommunalforsker Roger Buch fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

- Hvis man kun har to ansøgere til et så vigtigt og højt betalt job, så skal man selvfølgelig slå stillingen op igen. Det ville man have gjort i alle andre kommuner, siger Roger Buch til TV SYD.

Muligt magtmisbrug

Den eneste person til jobsamtale var Annemarie Zacho-Broe, som fik jobbet og allerede var konstitueret. Uanset hendes kvalifikationer skulle kommunen sørge for at have flere at vælge imellem.

- Man ved jo ikke, om man har den bedste person til jobbet, hvis man ikke har noget at sammenligne med. Måske var den anden ansøger ikke kvalificeret, men det ligner pligtforsømmelse, at man ikke har genopslået jobbet. Hvis man har undladt det for at hjælpe en veninde til at få jobbet, er det magtmisbrug, og det er strafbart, siger Roger Buch.