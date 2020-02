Politiet afspærrer større område i Fredericia - politihunde og teknikere i arbejde

I et buskads arbejder to af politiets teknikere i blå dragter. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Til højre ses de to teknikere i blå dragter. Til venstre ses politiet biler. Foto: Troels Sørensen, TV SYD

Sydøstjyllands Politi er torsdag talstærkt til stede i området bag Ungdommens Hus i Fredericia, hvor adskillige patruljebiler har indfundet sig. Samtidig er området mellem Ungdommens Hus og Flydedokken spærret af.

Vagtchef Jørn Bystrup bekræfter over for TV SYD, at der er en politiaktion i gang i området omkring Flydedokken i Vester Voldgade.

- Mere kan jeg dog ikke sig for nuværende, udtaler han.

Fire politihunde afsøger i området, og to af politiets teknikere iført blå dragter har i et krat puttet udentificerbare ting i poser.

Politiet fotograferer omkring og ind i et hus for enden af stien, der løber i forlængelse af Fynsgade og går helt hen til Vester Voldgade.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for Fredericia Dagblad, at politiaktionen har forbindelse til de visitations-zoner, der blev oprettet efter skuddrabet på en 24-årig mand i Korskærparken mandag.

Politiet mistænker en mand på en sort scooter for at være gerningsmanden. Han er set flygte fra gerningsstedet umiddelbaret efter skyderiet og har været efterlyst siden tirsdag.

Vi følger sagen.

Sydøstjyllands Politi indførte tirsdag disse to visitationszoner i Fredericia oven på skuddrabet af en 24-årig mand i Korskærparken.