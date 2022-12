Se video: Brand på olieraffinaderi skabte kraftig røgudvikling - nu er den slukket

Brændbar væske fyldte 2500 kvadratmeter

Cirka to timer efter at anmeldelsen løb ind, meddeler Trekantsområdets Brandvæsen, at branden er slukket, og at ingen personer er kommet til skade.



- Det var tale om en utæthed på et røranlæg i selve produktionsanlægget. Der løb væske ud på et udendørs område på 50 gange 50 meter, hvor der udbrød brand, fortæller Bo Gøgsig, der er Operativ Chef i Trekantområdets Brandvæsen.

Ifølge Gøgsig var der tale om et olieprodukt, og brandvæsnet har lagt skum ud over et område på 100 gange 100 meter for at være sikker på, at man får dækket al den brandbare olie af.

Efter at ilden var slukket, var der imidlertid stadig fare på færde. For fra bruddet på røranlægget fortsatte olien i første omgang med at lække.