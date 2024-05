Se videoen: Her sender Fredericia-fans deres hold afsted mod DM-sejr

De holder vejret og kniber sig i armen i Fredericia. Byens håndboldherrer skal nemlig kæmpe om DM-guldet i et møde med mægtige Aalborg Håndbold. De har velkendte navne på holdkortet som Niklas Landin, Mikkel Hansen og Henrik Mølgaard.

Derfor er fanklubben HK Ultras også godt klar over, at de skal stå tidligt op, hvis de skal have en chance.

- Vi forventer et ordentlig brag. Aalborg er storfavoritter. De er et tophold i Europa. Deres fans mener endda, at vi bliver kørt ud af hallen. Jeg er dog helt sikker på, at vi nok skal levere en god figur. Vi har muligvis Danmarks dygtigste træner (red. Gudmundur Gudmundsson). Han er god til at finde de små sprækker i modstandernes rustning, så vi håber, vi kan byde op til dans, selvom de er store favoritter, fortæller fanformand, Anders Holm.



Anders Holm har også fødselsdag i dag. Det betyder dog ikke, at han tager lagkagen hjemme i privaten. Han skal ligesom 300 andre fans med bus til Aalborg. Inden da sendes spillerne afsted med pomp og pragt i Fredericia.

- Det bliver kæmpestort. Det er den største håndboldkamp i Danmark. Vi kommer med en stor gejst, og vi kan spille frit, siger han.