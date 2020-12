Dyt, dyt, dyt: Forældre klappede med hornet til gymnastikopvisning

Anni Terkelsen var en af de mange forældre, der var kommet for at se med fra bilen:



- Det er da lidt specielt, men det er en god måde at gøre det her på, når nu vi ikke kan komme ind og se det fysisk, synes hun.

Eleverne på efterskolen har kunnet komme hjem i weekender, men forældrene har ikke været på skolen, siden deres børn startede for fire måneder siden.

- Vi kender den her P-plads rigtig godt, for det er her, det hele er foregået, når der har været noget på skolen. Meget specielt men stadig en god løsning, når det skal være, mener Anni Terkelsen.

Efter gymnastikopvisningen kørte forældre og børn hjem for at holde juleferie.