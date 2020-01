Fejl i støjberegninger giver større erstatning til kampfly-naboer

Nye beregninger viser, at fire boliger nær Flyvestation Skrydstrup er blevet placeret i den forkerte zone. Derfor flytter Forsvarsministeriet nu boligerne fra gul til rød zone, hvilket giver beboerne ret til større erstatning.

Kampfly-naboerne i den røde zone kan vælge mellem støjsikring, 140.000 kroner i støjkompensation eller frivilligt opkøb, mens naboer, der bor i den gule zone, kan vælge mellem støjsikring eller 70.000 kroner skattefrit i hånden.

De nye beregninger sker på baggrund af henvendelser fra borgere, oplyser Forsvarsministeriet i en pressemeddelelse.

- Der vil altid være utilfredse borgere, når man slår streger på et kort. Vi lytter til borgerne, der henvender sig og holder deres henvendelser op mod de forventede støjgener. Det understreger dette eksempel, forklarer forsvarsminister, Trine Bramsen, i pressemeddelelsen.

Opmærksom på mulig fejl

Politisk ordfører for Socialdemokratiet, Jesper Petersen, glæder sig over resultatet af de nye beregninger.

Han havde nemlig også selv gjort Forsvarsministeriet opmærksom på en mulig fejl.

- Jeg stillede spørgsmålstegn ved, om der i Forsvarsministeriets oprindelige beregninger var taget højde for de boliger, der ligger syd for parallel-startbanen, forklarer Jesper Petersen.

De nye beregninger: Forsvarsministeriet har foretaget en ny beregning af den maksimale støjsbelastning for de pågældende boliger, når parallelbanen ved siden af den primære start- og landingsbane er i brug. De nye beregninger betyder, at de to boliger flyttes fra gul zone til den røde zone. Forsvarsministeriet har orienteret ejerne af de pågældende boliger.

Spørgsmålstegn betaler sig

Parallel-startbanen ligger ved siden af den primære start- og landingsbane og anvendes kun i særlige tilfælde.

De nye beregninger viser, at to boliger nær parallel-startbanen faktisk hører til i den røde zone - og ikke i den gule, hvor de ellers først var placeret.

Desuden viser de nye beregninger, at to andre boliger også opfylder kriterierne for at indgå i den røde zone, selvom de ikke kom med i første omgang på grund af en teknisk fejl.

- Det her er et eksempel på, at det godt kan betale sig at være opmærksom og stille spørgsmålstegn, siger Jesper Petersen.