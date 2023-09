Flyvestation viste sig frem for 1.500 unge

- Vores nye F35 kampfly er en helt ny spiller. Jeg tror generelt, at der er en meget, meget stor opmærksomhed på dem, så det giver lidt ekstra kolorit på dagen, at man kan komme her, hvor de står, og at vi har en model stående, som de unge kan kigge på, siger "Teo".

De nye kampfly er ifølge "Teo" også årsagen til, at flyvestationens behov for at vinde de unge menneskers karrierevalg er ekstra stort i år.