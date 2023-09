Ny pumpestation skal sikre by mod oversvømmelse

En ny kombineret pumpe- og slusestation i Aabenraa har netop fået installeret tre pumper, som skal sørge for at pumpe vand ud i fjorden.



- Det er i den grad værd at fejre, at byggeriet af stationen er nået så langt. For ikke alene repræsenterer byggeriet en markant investering i fremtidssikringen af Aabenraa, det minimerer også risikoen for oversvømmelser ved en ekstrem stormflod, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Jan Riber Jakobsen.

I den forbindelse har Aabenraa Kommune sammen med forsyningsselskabet Arwos og hovedentreprenøren Jorton inviteret til hejsegilde på torsdag.

- Når man bygger et hus, holder man rejsegilde. Men det er jo ikke et hus, vi bygger. Men vi har hejst nogle pumper og sluseporte på plads, og det markerer vi med et hejsegilde, forklarer Jesper Juhl Kristensen, som er afdelingschef i drift og anlæg i Aabenraa Kommune.

Efter planen kan den nye pumpe- og slusestation tages i brug ved årsskiftet.

Den er i stand til at kunne pumpe hele 8.500 liter vand væk i sekundet og skal sikre, at Mølleåen ikke går over sine bredder, når sluserne er lukket.