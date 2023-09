Tyve løb med grænsekros værdifulde sølvtøj

Siden 1960'erne har kroens gæster spist med sølvtøjet, når de har nydt kroens mad.

Selvom det ikke er rigtig sølv, men blot sølvplet, har bestikket en særlig betydning for ejerne og kunderne, der kommer langvejs fra for at holde fest med den helt særlige borddækning.



- Det er et følelsesmæssigt overgreb faktisk, fortæller Marie Andersen, medejer af Den Gamle Grænsekro.

Natten til onsdag i sidste uge forsvandt 11 spande med sølvtøj fra det aflåste lager. I dag er kun lågene tilbage fra de spande, kroen opbevarede knive og gafler i.