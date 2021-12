Fremmed mand antastede 11-årig pige - bliver ikke straffet

Da en 11-årig pige mandag den 1. december om eftermiddagen ved 15-tiden gik hjem fra banegården mod hjemmet i Vojens, blev hun skræmt af en ældre mand, som påstod, at hendes mor havde sendt ham for at hente ham.



Pigen kendte ikke manden og løb derfor væk. Efterfølgende viste det sig også, at pigens mor heller ikke havde bedt nogen om at hente datteren, og Syd- og Sønderjyllands politi vil derfor gerne tale med den ukendte mand.

Episoden fandt sted på Odinsvej, der løber parallelt med jernbanen. Kort før Huginsvang blev pigen kontaktet af manden, som hun beskriver som værende dansk af udseende, 60-70 år gammel med almindelig kropsbygning, kort gråt hår, stritører og dansktalende.

Tidligere oplyste politiet udseendet på mandens bil, da de gerne ville i kontakt med manden. Den beskrivelse er nu fjernet, da politiet har været i kontakt med ham.