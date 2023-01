Haderslev Kommune har måske knækket koden til en bedre ældrepleje

En anderledes tilgang til ældreplejen, der stammer fra Holland, har vist sig at være en succes i Haderslev Kommune.

Projektet har været i gang i godt et år og har opnået så gode resultater, at kommunen i dag er vært ved en vidensdag for andre kommuner, der gerne vil høre mere om de nye arbejdsmetoder. Her deltager 150 repræsentanter fra en række kommuner.