Handicapformand glæder sig over kritik fra ministerium

En af de ting, der ligger til grund for ministeriets beslutning er et bekymringsbrev, som handicaprepræsentanterne i Haderslev Kommunes Handicapråd sendte til Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil tilbage i november måned.

- Når ministeriet skriver, at kommunen ikke har grebet tidligt nok og tilstrækkeligt ind over for problemerne, så er det netop det, vi længe har forsøgt at råbe op om. Det er rart, at der endelig er nogen andre, der kan se det og påpeger det over for kommunen, siger han.