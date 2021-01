Heidi fejrede nytåret med sønnerne med bålmad under åben himmel

Bålet knitrer og lyser op foran den lille hytte. Over hovederne hænger en stor presenning, der skærmer af for de tunge regndråber.

Heidi Schmidt er sammen med sine to sønner, Jesper og Sander, taget ud i den stille nat for at fejre nytåret.

- Vi kan godt lide at være i naturen, hvor vi er sammen på en helt anden måde, siger Heidi Schmidt.