Kæmpede i timevis mod vandmasserne efter voldsomt skybrud

I alt var omkring 35 mand af huse for at bekæmpe oversvømmelserne, og det var nødvendigt at sætte to indsatsledere fra Brand & Redning Sønderjylland ind for at skaffe overblik over situationen.



PROVAS, Haderslev kommunes forsyningsselskab, var også i Fole for at hjælpe beredskabet med at pumpe vandet ud i de rigtige rør til overfladevand, som kunne lede vandet fra bækken væk fra vejbanerne og fra husene i området.

I løbet af aftenen advarede politiet på Twitter om, at der var kloakvand i vandet. Men ifølge indsatsleder Martin Jensen løb der ikke kloakvand fra byens egne kloakker ud.